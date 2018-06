Burgemeester De Blaere lanceert zoon Kristof 25 juni 2018

02u24 0 Aalter Geen burgemeester Erné De Blaere (70) meer op de kieslijst van de fusiegemeente Aalter en Knesselare. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Kristof (40).

Kristof De Blaere wordt medelijstduwer, en krijgt op de voorlaatste plaats meteen alle kansen om te scoren. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek", zegt Kristof. "Ik sta 300 procent achter de fusie en nu mijn vader stopt met politiek, is het een ideaal moment om zelf mijn debuut te maken. Ik doe dit met ambitie en wil iets betekenen in de nieuwe fusiegemeente."





Burgemeester De Blaere gelooft in de opvolging van zijn zoon. "Ik ga mij als burgemeester nog honderd procent geven tot het einde van dit jaar, maar dan houdt het op. Ik ben trots dat mijn zoon in mijn voetsporen treedt." (JSA)