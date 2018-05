Brug Weitingstraat begin juni klaar 12 mei 2018

02u26 0

De werken aan de spoorwegbrug in de Weitingstraat in Bellem bij Aalter zitten in een eindfase. Normaal gezien zal de brug in de Weitingstraat op vrijdag 8 juni opengesteld worden voor het verkeer. Op het einde van de werken wordt het bovengronds elektriciteitsnet in de Kippendonkstraat nog gedeeltelijk ondergronds gebracht door Eandis. Eerder werd ook al bekend gemaakt dat de spoorwegbrug in Maria-Aalter op vrijdag 18 mei opengesteld wordt. (JSA)