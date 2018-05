Brug van 7 miljoen schuift over kanaal VERBINDING TUSSEN WOESTIJNE EN LAKELAND MIDDEN 2019 KLAAR JOERI SEYMORTIER

23 mei 2018

02u35 0 Aalter De nieuwe brug tussen het huidige bedrijventerrein Lakeland en het nieuwe bedrijventerrein Woestijne in Aalter krijgt vorm. Met een speciale schuiftechniek wordt de brug letterlijk meter per meter over het water geschoven. Pas vanaf de zomer van 2019 kan het verkeer er over en verdwijnen de trucks uit Aalter-Brug.

Wie langs de brug over het kanaal Gent-Oostende passeert, ziet de constructie dag na dag groeien. Toch moet er nog flink doorgewerkt worden, want het zal nog duren tot midden 2019 vooraleer wagens en trucks over de brug kunnen rijden. "We gebruiken een speciale schuiftechniek, zodat we de scheepvaart op het kanaal nooit moeten stilleggen", zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. Zij investeren maar liefst zeven miljoen euro in de aanleg van de nieuwe brug. "De brug maakt een beetje een bocht en dat maakt de aanleg ervan ingewikkeld. Het beton van de brug wordt segment per segment ter plaatse in een veldfabriek gegoten, en dan beetje per beetje over de pijlers vooruit geschoven. We werken dus van op de half afgewerkte brug zelf en niet van op het water. Zo groeit de brug langzaam maar zeker van de ene oever naar de andere oever. Zonder dat er ook maar iets van hinder is voor de scheepvaart. We hebben nu al drie van die schuiffases achter de rug en er moeten er dit jaar nog twee volgen. Daarna worden de brug zelf en de omgeving er rond verder afgewerkt."





Zwaar verkeer weren

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) kwam gisteren een kijkje nemen. "De nieuwe brug wordt de perfecte verbinding tussen ons bestaande industrieterrein en het nieuwe industrieterrein Woestijne", zegt De Crem. "Samen met de E40 en het spoor is het kanaal Gent-Oostende voor Aalter een belangrijke economische troef. Al van in de middeleeuwen was het water hier letterlijk een ader van activiteit. Het is nog maar de zevende brug in ons land die met deze speciale schuiftechniek gebouwd wordt."





Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is blij met de vooruitgang van de werken. "Vanaf volgend jaar zal er door deze brug een pak minder zwaar verkeer door Aalter-Brug moeten", zegt Patrick Hoste. "Nu rijden alle vrachtwagens van Woestijne nog langs de Urselweg naar de N44. Vanaf midden volgend jaar zullen ze over de brug moeten en dan via Lakeland en de Brugstraat zo naar de N44 rijden. Het wordt dus een pak veiliger en rustiger rond de school van Aalter-Brug. De Vlaamse Waterweg legt de brug aan, en wij staan als gemeente in voor de aantakkingen. Er moeten nog nieuwe wegen naar de brug gelegd worden. Aansluitend gaan we ook de Brugstraat en toegang tot Lakeland mee vernieuwen", zegt Hoste.