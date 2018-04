Brug over spoorweg later open 05 april 2018

Infrabel is volop bezig met de vernieuwing van de spoorbruggen in de Knesselaarsestraat in Maria-Aalter en de spoorwegbrug in de Weitingstraat in Bellem. De nieuwe brug in Maria-Aalter zou eigenlijk nu klaar moeten zijn, maar de werken lopen vertraging op. Infrabel schuift nu vrijdag 18 mei naar voor als nieuwe openingsdatum van de nieuwe brug. In de Weitingstraat in Bellem gaat de brug normaal gezien open op vrijdag 8 juni. Info: 0800/55.000. (JSA)