Broers tekenen voor eerste duowoningen 22 februari 2018

Aalter De broers Dieter en Björn Coens van WBC Bouw tekenen voor de eerste duowoningen in Aalter. Die worden momenteel gebouwd in de Sint-Maria-Aalterstraat, naast de fietsenwinkel.

Er worden momenteel vier duowoningen naast elkaar gebouwd, goed voor acht woongelegenheden. "Een duowoning is niet hetzelfde als een kangoeroewoning", legt Dieter Coens uit. Een kangoeroewoning heeft gemeenschappelijke ruimtes, maar een duowoning niet. Bij een duowoning heb je een volwaardige woning op het gelijkvloers, en daarboven een volwaardige duplexwoning. Enkel de voordeur en inkomhal is gemeenschappelijk. Neen, je kan het ook geen mini-flat noemen, want je moet geen gemeenschappelijke kosten of syndicus betalen. Duowoning lijkt ons de beste omschrijving. Iets wat onze architect in Nederland ontdekt heeft."





Klaar tegen september

De duowoningen zijn ideaal voor wie compact, maar comfortabel wil wonen. Beneden is de woning 120 vierkante meter en het bovenhuis heeft twee keer 70 vierkante meter. "Zo'n duowoning is ideaal voor kinderen die alleen willen wonen, maar toch dicht bij de ouders", zegt Björn Coens. "Of senioren die onder hun getrouwde kinderen willen wonen. Iedereen heeft honderd procent privacy, maar als het nodig is, sta je binnen de minuut bij elkaar. De woningen kunnen natuurlijk ook helemaal apart gezien worden. In september moet de eerste duowoning instapklaar zijn."





Info: www.wbcbouw.be. (JSA)