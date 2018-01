Brit onder invloed belandt tegen paal 02u42 0

Een Britse jongeman die in ons land was om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, zal met een fikse kater terugkeren naar zijn thuisland. Zondagnamiddag belandde hij met zijn wagen tegen een verlichtingspaal op de E40 in Aalter, in de richting van Gent. Door de felle regenval was zijn voertuig geslipt ter hoogte van de werken. Tests wezen daarbij uit dat hij onder invloed was van drugs. Bij het ongeval raakte de jongeman niet gewond, maar voor verdere bloedtests moest hij toch mee naar het ziekenhuis. Zijn wagen was total loss en werd getakeld. Het ongeval veroorzaakte lichte verkeershinder, maar binnen het uur was de situatie genormaliseerd. (OSG)