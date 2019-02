Briljanten feest: 65 jaar huwelijksgeluk voor Maurits en Juliënne Joeri Seymortier

25 februari 2019

Maurits Tanghe (86) en Juliënne De Smet (85) uit de Fatimastraat in Aalter hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het briljanten koppel werd ontvangen op het gemeentehuis. Maurits heeft het grootste deel van zijn loopbaan bij Vinckier in Gent gewerkt. Juliënne zorgde voor het huishouden. Het briljanten koppel kreeg twee kinderen. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen en een achterkleinkind. “We genieten nu van onze oude dag”, zeggen Maurits en Juliënne. “Speciale hobby’s hebben we eigenlijk niet. We houden ons bezig in het huishouden en de tuin, en zijn blij dat we dat nog elke dag kunnen doen”, klinkt het.