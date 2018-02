Brand in pas geopend restaurant 20 februari 2018

02u34 0 Aalter Brute pech voor Kathleen Snauwaert en haar spiksplinternieuwe restaurant Barz op de Markt in Aalter.

Een dag nadat haar trendy zaak zaterdag open ging, werd het al getroffen door een brand. Die ontstond zondagavond net voor middernacht in de keuken. De brandweerpost van Aalter kwam meteen ter plaatse en had de beginnende brand in een mum van tijd onder controle. Op die manier bleef de schade vooral beperkt tot de keuken en hing er in de rest van het gebouw wat rook.





De zaak bleef gisteren dan ook de hele dag dicht voor herstellingswerken en om verder te verluchten. Katheen, de uitbaatster van 't Soulistje op de Tieltsesteenweg, zat in zak en as en was te aangeslagen om te reageren. (JEW)