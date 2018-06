Braderie en avondmarkt 20 juni 2018

De middenstand van Aalter zorgt voor vijf dagen winkelplezier met de braderie en de traditionele avondmarkt. Vanaf vandaag, woensdag 20 juni, tot en met zondag 24 juni geven de winkeliers van Aalter al kortingen en braderieprijzen. Op vrijdagavond 22 juni is er de traditionele avondmarkt in het verkeersvrije centrum van Aalter. Vanaf 17 uur zijn er heel wat standjes, een kinderdorp en een automarkt. Tabasko tovert de Boomgaard om tot een nieuw feestconcept met Barberland. Jeugdhuis Kadans houdt een beachparty. Muziek is er op de avondmarkt ook van Radio Meter, Rule of Thumb en The Broken Bottle Big Band. Info: www.aalter.be. (JSA)