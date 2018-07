Bouwvakkers moeten smeren 11 juli 2018

Bouwbedrijf Vandenbussche in Aalter heeft al haar 125 medewerkers een cadeaupakket gegeven met daarin een zonnegel en aftersun. "Gezondheid staat voorop in ons bedrijf", zegt operationeel directeur Kristof Defruyt. "Een ideaal geschenk voor het gebruik op onze werven. Zo willen we onze collega's beschermen tijdens deze zonnige zomerperiode. Uiteraard is het ook de ideale gelegenheid om de medewerkers straks een goed bouwverlof toe te wensen en ook daar het risico op verbranden te vermijden. Wij nemen het hele jaar door verschillende initiatieven voor de gezondheid van onze medewerkers. Van een jaarlijkse opleidingsdag met sessies rond veiligheid en gezondheid, tot sessies omtrent ergonomie. Van fruit op het werk tot soep in de winter voor elke medewerker." (JSA)