Boomgaardstraat vrijdag dicht 17 mei 2018

De Boomgaardstraat in Aalter moet op vrijdag 18 mei nog eens dicht voor de werken aan de nieuwe ondergrondse centrumparking. Er moeten grote leveringen gebeuren, waardoor doorgaand verkeer in de Boomgaardstraat niet mogelijk is. De Boomgaardstraat is één van de hoofdstraten in de verkeerslus door het centrum. Omrijden doe je via de Lostraat, ter hoogte van bakkerij Delice ga je de Kestelstraat in, om dan via de Processieweg, de Molenstraat en de Weibroekdreef, zo weer in de Stationsstraat te geraken. (JSA)