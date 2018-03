Boomgaardstraat vandaag dicht 13 maart 2018

De Boomgaardstraat in Aalter wordt vandaag, dinsdag 13 maart, afgesloten voor het verkeer. De Boomgaardstraat slikt normaal al het verkeer van de centrumlus, dus zijn er gevolgen voor het verkeer. Er wordt een wegomleiding uitgestippeld via de Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef en Stationsstraat. De handelszaken in de buurt van de Boomgaardstraat blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Op de Boomgaard wordt het eenrichtingsverkeer dinsdag tijdelijk omgedraaid.





De Boomgaardstraat afsluiten is nodig voor de werken van de aanleg van de nieuwe ondergrondse parking. Later gaat de straat nog eens een dag dicht. (JSA)