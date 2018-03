Boomgaardstraat maandag dicht 24 maart 2018

De Boomgaardstraat in Aalter wordt op maandag 26 maart nog eens een dag afgesloten voor het verkeer. Dat is nodig voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse parking. Voorlopig is het de laatste afsluiting op het programma. Omrijden moet maandag via de Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef en Stationsstraat. Info: www.aalter.be. (JSA)