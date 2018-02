Boomgaardstraat maandag dicht 17 februari 2018

De Boomgaardstraat in het centrum van Aalter wordt op maandag 19 februari afgesloten voor werken aan de bouw van een tweede ondergrondse parking.





De Boomgaardstraat is een belangrijke straat in de verkeerslus van het centrum. Er wordt maandag een wegomleiding uitgestippeld via de Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, zo naar de Stationsstraat. Het eenrichtingsverkeer in het stukje Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Vrijhofstraat en het eenrichtingsverkeer op de Boomgaard wordt uitzonderlijk tweerichtingsverkeer. (JSA)