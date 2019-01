Boomgaard en Bellemstraat gaan eind deze maand open Joeri Seymortier

11 januari 2019

10u55 3 Aalter De Boomgaard en het smalle deel van de Bellemstraat in Aalter worden eind deze maand opengesteld voor verkeer.

De centrumwerken in Aalter zijn deze week weer opgestart. De rioleringswerken in de Boomgaard en in het smalle deel van de Bellemstraat zijn achter de rug. “Nu moet een nieuwe rijweg, nieuwe parkeerstroken en voetpaden aangelegd worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dat is een werk dat snel kan gaan. Tegen het einde van de maand moeten de twee straten klaar zijn, en opengesteld worden voor het verkeer. Dan zal aansluitend aan het smalle deel van de Stationsstraat begonnen worden. Om dat te doen, hebben we de Bellemstraat en Boomgaard nodig voor de omleidingen. Een precieze timing voor de Stationsstraat volgt nog.”