Bomen 'verhuizen' tijdelijk door werken 01 februari 2018

02u52 0 Aalter De vier bomen langs de inrit van de ondergrondse parking aan de Boomgaard in Aalter moeten tijdelijk verhuizen. Letterlijk: ze worden een half jaar aan de Steenweg op Deinze geplant.

Naast de bestaande ondergrondse parking in het hartje van Aalter is gestart met het uitgraven van een tweede ondergrondse parking. "Naast de inrit van de bestaande ondergrondse parking staan vier bomen van elk vier tot vijf meter hoog", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Die zouden de werken daar wellicht niet overleven. Daarom is beslist om de bomen voor een half jaar letterlijk te verhuizen. Ze worden met wortel en al uitgegraven en worden langs de Steenweg op Deinze opnieuw in de grond gestoken. Wanneer de werken aan de nieuwe ondergrondse parking tegen de zomer klaar zijn, kunnen we de bomen weer verhuizen naar het Hof van Praet. Zo hebben we daar meteen weer volgroeide bomen. Volgens experts moet die tijdelijke verhuisoperatie zeker slagen." (JSA)