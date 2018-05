Boerenmarkt viert tweede verjaardag 18 mei 2018

02u50 0

De Boerenmarkt in Aalter viert op zaterdag 19 mei haar tweede verjaardag. "We geven zaterdag een leuke attentie aan de eerste 200 bezoekers", zeggen de organisatoren Steven Devliegere en Lesley De Neve. "Er zijn zaterdag ook heel wat speciale acties van onze boeren. We verwelkomen ook een nieuwe standhouder. Vanaf zaterdag staat bakker Vincent Gozin met zijn nieuwe foodtruck elke week op onze Boerenmarkt."





Op zaterdag 26 mei en zaterdag 2 juni doet Boerenmarkt Aalter mee aan de Week van de Korte Keten. Per zaterdag worden telkens vijf waardebonnen van elk tien euro verloot. Info: www.weekvandekorteketen.be. (JSA)