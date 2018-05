Blokken met koffie, thee, vieruurtje en activiteiten in Kadans 01 juni 2018

In juni kunnen studenten in jeugdcentrum Kadans in Aalter elke ochtend vanaf 8.30 uur terecht om samen te studeren. "Een van de polyvalente vergaderzalen werd omgebouwd tot een studielokaal, met plaats voor zo'n vijftien studenten", zegt schepen van Jeugd Bieke De Neve (CD&V). "Er staan tafels, stoelen en zetels, met genoeg ruimte voor je laptop en cursus. Er is gratis wifi. En voor de studenten bij wie het angstzweet meteen uitbreekt bij het zien van hun cursus, staan er twee ventilators. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en water. Er wordt ook regelmatig een vieruurtje en een leuke activiteit voorzien. We willen de studerende jeugd uit Aalter een hart onder de riem steken, met de nodige rust en mogelijkheid tot ontspanning." (JSA)