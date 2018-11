Blokken in Kadans kan weer vanaf 3 december Joeri Seymortier

27 november 2018

05u43 0 Aalter Jeugdcentrum Kadans gaat vanaf maandag 3 december weer open voor blokkende jongeren.

In juni van dit jaar kwamen alles samen zo’n 150 leerlingen en studenten langs om te studeren in Kadans. “Daarom breien we een vervolg aan het initiatief Blok@Kadans”, zegt Vic De Muynck van het jeugdhuis. “Van maandag 3 december tot vrijdag 21 december staat Kadans open voor blokkende studenten uit het secundair onderwijs. Van vrijdag 4 januari 2019 tot donderdag 31 januari 2019 kunnen jongeren uit het hoger onderwijs opnieuw terecht in Kadans om samen te studeren. Het idee blijft hetzelfde: één van de polyvalente vergaderzalen in het jeugdcentrum wordt omgebouwd tot een gezellig studielokaal. Er staan tafels, stoelen en zetels, met genoeg ruimte voor je laptop en cursus. Er is bovendien gratis wifi beschikbaar. We zorgen ook voor koffie, thee en water. Af en toe is er een vieruurtje of een leuke activiteit.”

Alle info over het evenement vind je terug op Facebook onder Blok@kadans.