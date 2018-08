Bloedgevers gezocht 17 augustus 2018

In de zomer heeft het Rode Kruis het moeilijker om genoeg bloedgevers te vinden. In het Meetjesland krijg je de komende dagen op verschillende plaatsen de kans. Het Rode Kruis organiseert op vrijdag 17 augustus een bloedinzameling in Zomergem. Van 17 tot 19.30 uur kunnen bloedgevers terecht in 't Schaapstuk in de Luitenant Dobbelaerestraat. Op maandag 20 augustus kan je tenslotte terecht in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Maria-Aalter, en dat van 17 tot 19.30 uur. Info: www.rodekruis.be. (JSA)