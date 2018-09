Blekkerbosfeesten in Maria-Aalter Joeri Seymortier

05 september 2018

10u53 0 Aalter De Blekkerbosfeesten 2018 worden gehouden van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september, op het domein Menas van de Broeders Van liefde.

Je vindt het feestdomein in de Blekkervijverstraat 20 in Maria-Aalter. Vrijdagavond wordt gestart met een quiz, maar die is al volzet. Zaterdag is er de avondlijke sneukelwandeling, die dit jaar richting Sint-Joris trekt. Je wordt eerst met de Nostalbus naar de eindbestemming gebracht, en komt dan met enkele tussenstops terug naar Maria-Aalter. Inschrijven kan nog op info@blekkerbosfeesten.be.

Zondag om 11 uur is er een openluchtmis en start om 12.30 uur het eetfestijn. Vanaf 13.30 uur is er een gratis kindernamiddag, met springkastelen, ponyritjes, workshops en grime. De ouders kunnen zich tot 18.30 uur uitleven aan de cocktailbar en foodtruck.