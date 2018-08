Biljartclub zoekt nieuwe leden 07 augustus 2018

Biljartclub Het Groene Laken uit Aalter houdt op donderdag 9 augustus een eerste kennismakingsavond. De club speelt alle disciplines carambole, elke donderdagavond van 19 tot 22 uur in zaal Pax in de Kerkhofweg in Aalter. Op donderdag 9 en donderdag 16 augustus kunnen nieuwe leden komen kennismaken. Info: gabriel.trenson@telenet.be of 0486/61.91.58.





(JSA)