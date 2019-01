Bewoners Poekedorpstraat in Poeke willen trager verkeer Joeri Seymortier

15 januari 2019

09u49 0 Aalter De inwoners van de Poekedorpstraat in Poeke hebben massaal oranje affiches voor het raam hangen, die bestuurders oproepen om trager te rijden in de straat.

De gemeente Aalter heeft een ANPR-controlecamera geplaatst in de Knokstraat in Poeke, maar niet in de Poekedorpstraat. Nochtans wordt daar ook trager verkeer gevraagd. “Met de oranje affiche ‘Graag Traag’ willen we de snelheidsduivels in onze straat wijzen op hun ongeoorloofd rijgedrag”, zeggen enkele buurtbewoners. “Er wordt hier heel snel gereden en de kasseien in onze straat liggen heel slecht. Dat is niet alleen onveilig, maar het zorgt ook voor veel lawaai. In de oude pastorij zit hier het KSA-lokaal, dus hier moeten regelmatig kinderen de straat over steken. Wij houden ons hart vast als hier iets dramatisch zal gebeuren”, zeggen de buren nog.