Betonblokken Oude Gentweg blijven Joeri Seymortier

07 september 2018

09u42 0 Aalter Aalter laat de betonblokken in de Oude Gentweg zeker nog staan tot het voorjaar van volgend jaar.

De Oude Gentweg in Aalter is al een tijd afgesloten met betonblokken, om al het doorgaand verkeer te weren. Een maatregel die genomen wordt voor de werken aan het afrittencomplex van de E40. Te veel verkeer zou anders langs de Oude Gentweg een sluipweg zoeken, om het drukke verkeer rond de werken te mijden. Maar ook de bewoners van het Loveld moeten door die blokken vaak omrijden om aan hun eigen huis te geraken. Daar is veel protest over, maar de tijdelijke maatregel blijft aangehouden. “De tijdelijke verkeersmaatregel om de Oude Gentweg met betonblokken af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer blijft van toepassing tot het einde van de werken aan het op- en afrittencomplex. Dat zal in het voorjaar van 2019 zijn”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V).

De werken aan het afrittencomplex E40 zitten net nu in een hinderlijke fase. Tot vrijdag 14 september blijft in Aalter de oprit van de E40 richting Gent dicht. De twee afritten van de snelweg zijn wel open.