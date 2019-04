Bestuurder rijdt door na aanrijding met fiets Wouter Spillebeen

03 april 2019

17u55 0 Aalter Een fietser is dinsdag rond 17 uur het slachtoffer geworden van een aanrijding aan het rondpunt ter hoogte van het op- en afrittencomplex naar de E40 in Aalter. De bestuurder reed na de aanrijding gewoon verder.

De fietser reed op het rondpunt toen de wagen hem bij het oversteken raakte aan het achterwiel. Hij kwam ten val en liep schaafwonden en kleerscheuren op. “De bestuurder is gewoon verder gereden”, vertelt de vrouw van het slachtoffer. “Hij is niet gestopt om te kijken hoe het met hem ging en andere bestuurders ook niet. Tijdens de werken is het daar erg gevaarlijk voor fietsers, want niemand heeft voorrang.”

Volgens het slachtoffer reed de bestuurder met een donkerkleurige Audi. Wie getuige was van het ongeval of wie meer weet over de aanrijding, kan contact opnemen met de lokale politiezone Aalter-Knesselare op het nummer 09 325 23 00.