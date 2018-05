Bestuurder (19) probeert te vluchten voor controle 07 mei 2018

02u31 0

Een 19-jarige chauffeur uit Maldegem is in de nacht van zaterdag op zondag op de vlucht geslagen voor een routinecontrole aan het Rondpunt in Aalter. Rond 1 uur merkte de jonge bestuurder van de Audi de controle op. Hij reed met hoge snelheid weg richting de Knokkeweg terwijl de politie de achtervolging inzette. De rit duurde tot aan een akker in Krakkeveld in Maldegem, waar de jongeman van de weg af raakte en ingerekend werd. Volgens de politie wilde de chauffeur de controle ontwijken omdat zijn Audi niet ingeschreven of verzekerd was. Hij bleek niet gedronken te hebben. De politie stelde een proces-verbaal op. De chauffeur zal zich wellicht nog voor de rechter moeten verantwoorden. (WSG)