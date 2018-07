Beruchte dievegges weer naar cel 13 juli 2018

Drie vrouwen uit het Brusselse zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen voor een zoveelste resem winkeldiefstallen. De dames sloegen toe in een kledingwinkel en een Kruidvat-filiaal in het Aalter. Ook één man uit het Brusselse zou meegeholpen hebben. Eén van de veroordeelden hield telkens de verkoper bezig, zodat de drie andere dieven konden stelen. De politie trof de gestolen spullen aan in de koffer van de wagen. Het parket steunde zich ook op persoonsbeschrijvingen en camerabeelden. Alle vier de beklaagden hadden al een indrukwekkend strafregister, met veel voorgaande diefstallen. "Men trekt duidelijk geen lessen uit de vorige veroordelingen", klonk het in het vonnis. De celstraffen gaan van een halfjaar tot vijftien maanden. (OSG)