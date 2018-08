Bellemstraat weer (deels) toegankelijk 30 augustus 2018

02u30 0

Goed nieuws voor de verkeerscirculatie in het centrum van Aalter. Eind deze week of ten laatste volgende week zal je weer gedeeltelijk door de Bellemstraat kunnen rijden, en zo via de Vrijhofstraat verder rijden.





Van zodra het kruispunt van de Bellemstraat met de Boomgaardstraat in steenslag kan aangelegd worden, wordt het eerste deel van de Bellemstraat weer opengesteld voor het verkeer. De Boomgaardstraat zal je niet kunnen inrijden, maar je zal wel kunnen doorrijden en via de Vrijhofstraat verder rijden. "Zo kunnen we de Bellemstraat ter hoogte van de Markt weer openstellen voor plaatselijk verkeer", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het verkeer zal wel niet naar de Boomgaardstraat kunnen en ook niet rechtdoor naar Bellem kunnen rijden. Je kan wel via de Vrijhofstraat weg, zodat er toch weer een lus ontstaat in het centrum. Vandaag rijden wagens die aan de rotonde van de Lostraat verder rijden naar de Markt zich vast. Binnen enkele dagen is dat voorbij."





Enkel de Boomgaardstraat is vanaf dan volledig afgesloten. Deze fase zal zeker tot begin november aangehouden worden. (JSA)