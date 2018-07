Bellemstraat open tijdens bouwverlof 20 juli 2018

02u34 0 Aalter Vanavond wordt de Bellemstraat in Aalter tijdelijk opengesteld voor het verkeer. Gedurende het bouwverlof zal plaatselijk verkeer door de straat kunnen rijden.

Vandaag wordt nog gewerkt om het laatste stuk tussen de Vrijhofstraat en de Boomgaardstraat klaar te krijgen. "De Bellemstraat is nog niet af, maar tijdens het bouwverlof zal plaatselijk verkeer wel mogelijk zijn", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het eenrichtingsverkeer blijft van kracht. Je zal dus enkel vanuit de richting van Bellem zo naar Aalter kunnen rijden. Verkeer is mogelijk op het kruispunt van de Hagepreekstraat, de Vrijhofstraat en naar de Boomgaardstraat."





In de week van maandag 6 augustus wordt de openbare verlichting in de Bellemstraat en de Boomgaardstraat weggenomen, en wordt de nieuwe verlichting in de Bellemstraat geplaatst. Op maandag 20 augustus wordt gestart met de aanleg van de parkeerplaatsen en de voetpaden in de Bellemstraat, tot aan de Vrijhofstraat. Op 16 augustus starten ook de werken in de Boomgaardstraat. (JSA)