Bellem heeft eindelijk weer een café Peter van der Vorst heropent zaterdag café ’t Karrewiel Joeri Seymortier

17 januari 2019

16u42 7 Aalter Het dorpje Bellem bij Aalter heeft eindelijk weer een café. Peter van de Vorst heropent op zaterdag 19 januari café ’t Karrewiel in de Bellemdorpweg. Het café stond bijna twee jaar leeg, en daardoor was er in de dorpskern geen enkel café meer. ’t Karrewiel start als weekendcafé, maar zal na de zomer meer open zijn.

Bellem heeft wel café De Hert, maar dat is aan de overkant van het kanaal en helemaal niet in het centrum. De dorpskern zelf moet het sinds het sluiten van ’t Karrewiel zonder café stellen. Daar komt dit weekend verandering in. Peter van de Vorst is een geboren Gentenaar, maar woont al 36 jaar in Aalter. De eerste maanden gaat hij ’t Karrewiel enkel in het weekend open houden. Na de zomer wordt dat vijf dagen per week.

“Ik werk nog bij Volvo en vandaar dat ik ’t Karrewiel voorlopig enkel op vrijdag, zaterdag en zondag zal open doen”, vertelt cafébaas Peter van de Vorst (58). “Binnen enkele maanden ga ik in Volvo met pensioen, en dan kan ik mij voluit op ’t Karrewiel gooien. Ik wil er hier weer een gezellig volkscafé van maken. Het kan toch niet dat een dorp als Bellem onder de kerktoren geen enkel café meer heeft? Ik heb hier zelf vaak op het terras gezeten en mis dit wel. Samen met de brouwer zijn er goede afspraken gemaakt en ik zie de uitdaging zitten. Samen met mijn zoon ga ik achter de toog staan. Ik wil vooral een luisterend oor zijn, want dat hebben de mensen nodig. Wie hier komt, zal echt voelen dat hij welkom is. Soms om eens rustig te praten, of de zaterdagavond ook om een dansje te doen. Er zijn ook heel wat caféspelen, dus er zal altijd wel iets te beleven zijn in ’t Karrewiel.”

Antiekmarkt

Peter van de Vorst heeft zijn werk bij Volvo altijd gecombineerd met een tweede job. Veertig jaar lang heeft hij in de weekends op de antiekmarkt aan Sint-Jacobs bij Gent gestaan. Maar daar is hij noodgedwongen mee gestopt. “Met pijn in het hart, maar in Gent is er geen boterham meer te verdienen”, zucht Peter. “Ik rijd met een oude bestelwagen en die mag vanaf volgend jaar de stad niet meer in. Een nieuwe bestelwagen kopen is niet te doen, want dat haal ik er nooit meer uit. Met het circulatieplan is er echt wel veel minder volk op de markten en is de verkoop echt veel verminderd. Ik heb die markten altijd graag gedaan, maar vanaf nu probeer ik het in de horeca.”

Receptie

’t Karrewiel is voorlopig open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10 uur in de voormiddag tot 1 uur ’s nachts. De opening wordt gehouden op zaterdag 19 januari vanaf 17 uur. Iedereen wordt getrakteerd op een hapje en een drankje. Dj Luckse zorgt op de openingsavond voor leuke muziek.