Belastingbrief invullen 15 mei 2018

Wie hulp nodig heeft om zijn belastingbrief in te vullen, kan op vrijdag 18 mei geholpen worden in het gemeentehuis van Aalter. Je kan er terecht van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Een afspraak maken kan via 09/325.22.00 of in het gemeentehuis. (JSA)