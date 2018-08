Bekende grapjassen op podium 17 augustus 2018

De Bellemse Feesten in Bellem bij Aalter organiseren op vrijdag 17 augustus een stand-up comedy avond. Jens Dendoncker van 'Hoe zal ik het zeggen?' op VTM en Thomas Smith van 'Foute Vrienden' staan op het podium. De show begint om 20 uur in de tent op het dorpsplein van Bellem. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, onder andere bij Spar Bellem en Domino Aalter. Aan de tent betaal je 12 euro. Info: www.testedoene.be.





