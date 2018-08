Beeldje voor kinderopvang weg 07 augustus 2018

Het kunstwerk voor de gemeentelijke kinderopvang in de Brouwerijstraat in Aalter is verdwenen. Het werk toont een kindje, maar dat is niet meer te zien. De verdwijning werd meteen gemeld op een Aalterse Facebookpagina. "Onze werkmannen hebben het kunstwerk inderdaad opgehaald voor een soort van groot onderhoud", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Blijkbaar valt zoiets meteen op bij onze alerte burgers. De sokkel was uit hout en die heeft heel wat van zijn stevigheid verloren. We zoeken een oplossing. We gaan de ontwerper van het beeldje ook vragen om eens langs te komen en ons te adviseren hoe we het beeld zelf ook beter kunnen onderhouden. "(JSA)