Bedrijvenpark Bekaert geraakt stilaan vol EERSTE ONDERNEMERS NEMEN HUN INTREK IN NIEUW KMO-PARK

20 juli 2018

02u39 0 Aalter Het nieuwe bedrijvenpark aan de achterkant van de Bekaert-site in Aalter krijgt vorm. BVI heeft er 28 kmo-units gebouwd en daarvan is driekwart ondertussen verkocht. Global Estate bouwt er nog eens acht bedrijfspanden en extra kantoren naast. De eerste ondernemers nemen hun intrek.

Aan de achterkant van de leegstaande bedrijfsgebouwen van Bekaert Aalter krijgt het nieuwe kmo-park nu echt wel vorm. BVI neemt de grootste brok voor zijn rekening.





In totaal werden daar door hen 8.000 vierkante meter units gebouwd, allemaal tussen de 250 en 735 vierkante meter groot. Vandaag zijn er al meer dan twintig van de 28 units verkocht. Het nieuwe kmo-park is bereikbaar via de Venecolaan, langs het tot voor kort doodlopend stuk, dat in Aalter vooral bekend staat als ideale plaats om jongeren met de auto te leren rijden.





Fotografe Kaat Bonte is één van de eerste ondernemers die haar intrek neemt in één van de kmo-units. Onder andere ook poetsbedrijf Davy Fiers, wijnwinkel Quinta das Vinhas en schrijnwerker Afgewerkt uit Aalter hebben er ondertussen een loods.





"Voor mij als fotografe is dit een perfecte uitvalsbasis", zegt Kaat Bonte. "Je kan vooral op afspraak naar de fotostudio komen. Op maandag en donderdag ben ik er ook zonder afspraak van 16.30 tot 18 uur. Mensen kunnen hier altijd voor de deur parkeren en dat is echt een troef in vergelijking met een pand in het centrum. De loodsen zijn heel hoog en dat is perfect voor een fotostudio. Zo kan ik volop met licht spelen. Ik hoop snel veel buren te krijgen, zodat er hier veel leven komt."





De ligging van het nieuwe kmo-park is ideaal.





Belangrijk voor economie

Het park ligt net naast het kanaal Gent-Oostende en op een boogscheut van de E40. "Het nieuwe bedrijvenpark is een troef voor onze gemeente", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De kmo's die zich daar vestigen zullen wellicht niet voor honderden jobs zorgen, maar er is hier echt wel nood aan. Kmo's zijn vandaag heel belangrijk in een plaatselijke economie. Vroeger had je meer grote bedrijven. Natuurlijk goed voor de tewerkstelling, maar als er iets gebeurt, zoals dat met Bekaert het geval was, is dat meteen zeer pijnlijk voor de gemeente. Omdat er in het kmo-park zoveel diversiteit zit, is dat minder afhankelijk van moeilijkheden in bepaalde sectoren."





Global Estate Group bouwt op de site ook een bedrijvencentrum. Daar gaat het om de bouw van acht kmo-panden, allemaal tussen 175 en 240 vierkante meter. Die worden gebouwd in combinatie met kantoren, die elk 230 tot 318 vierkante meter groot zijn. Ook daar loopt de verkoop ondertussen volop.