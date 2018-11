Bart Herman komt naar auditorium met show ‘Tussen ons gezegd en gezwegen’ Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Aalter Bart Herman komt in december naar het auditorium van het gemeentehuis in Aalter. Het wordt zijn zesde show daar.

Het concert staat gepland op zaterdag 15 december om 20 uur. De kaartenverkoop is ondertussen gestart. “Het is de zesde keer dat Bart Herman in ons auditorium komt optreden”, zegt Norbert Vande Casteele. “Deze keer komt hij zijn nieuw album ‘Tussen ons gezegd en gezwegen’ voorstellen. Hij brengt vier muzikanten mee en zal twee uur lang op het podium staan.”

Kaarten zijn te koop bij Chocolaterie Krisley in de Stationsstraat in Aalter, bij Beert op Lodorp in Lotenhulle of via het nummer 0474/89.39.57.