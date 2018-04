Bands winnen stek op festival 12 april 2018

Twee bands hebben de Bandcontest van jeugdhuis Kadans in Aalter gewonnen en krijgen als prijs een plaats op de affiche van het muziekfestival 't Endezomer 2018. Het goud was voor de groep Tien Ton Vuist uit Oudenaarde. Zilver is voor de band Robert uit Knokke. Tien Ton Vuist opent het hoofdpodium van 't Endezomer op zaterdag 1 september. Robert speelt als runner-up de Live Sessions Stage -het tweede podium van het festival- plat. Meer info op de Facebookpagina's van beide bands. (JSA)