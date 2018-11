Bakkerij Gozin verruilt vaste winkel definitief voor foodtruck “Het marktleven ligt ons wel” Anthony Statius en Joeri Seymortier

30 november 2018

16u41 1 Aalter Bakker Vincent Gozin gaat dan toch niet op zoek naar een nieuwe locatie in Aalter. Hij gaat volledig voor zijn foodtruck, die hij in mei lanceerde als tijdelijke oplossing voor de werken in zijn straat. “We hebben kunnen proeven van het marktleven en dat ligt ons wel. Als de klanten niet tot bij mij geraken, dan kom ik wel tot bij mijn klanten”, zegt Vincent.

In anticipatie op het circulatieplan besloot bakker Vincent Gozin deze zomer om na 29 jaar zijn bakkerij in de Bellemstraat in Aalter te sluiten. Na de heraanleg van het centrum zal het verkeer komende uit Bellem, de Brouwerijstraat, Markt of Stationsstraat de Bellemstraat niet meer kunnen inrijden. Reden genoeg voor de warme bakker om tijdens de werken zijn brood met een mobiele verkoopwagen aan de man te brengen en om ondertussen op zoek te gaan naar een nieuwe vaste stek net buiten het centrum van Aalter. Maar die vaste locatie komt er nu niet, want Vincent en zijn vrouw Inge gaan nu voluit voor hun foodtruck.

“We zijn ondertussen al een tijdje bezig in onze foodtruck”, zegt Vincent. “We hebben van het marktleven geproefd en we moeten toegeven dat deze nieuwe manier van verkopen ons wel ligt. Het is een leuke ervaring en een uitdaging waar we onze bakkerij mee willen uitbreiden. Na wat zoeken en experimenteren hebben we nu onze routine gevonden. Vanaf zaterdag 1 december zijn we exclusief te vinden in onze foodtruck met dezelfde kwaliteit, maar op verschillende locaties. Zo wordt onze foodtruck een vast gegeven op de wekelijkse markt in Aalter, Eeklo en het West-Vlaamse Ruiselede.”

“Wij ontplooien onze foodtruck ook nog voor bedrijfsfeestjes, babyborrels, communiefeesten en verjaardagsfeestjes en dit op de locatie die de klant zelf kiest. Ook kan je onze producten op woensdag en vrijdag gratis thuis laten leveren via Beedrop.be. De broodautomaten in de Lostraat aan frituur Nancy en in de Sint-Maria-Aalterstraat bij het wassalon worden van woensdag tot maandag rijkelijk gevuld met een gevarieerd assortiment brood. Verenigingen, scholen en bedrijven kunnen ook nog steeds op ons rekenen. Bestellingen kunnen dus nog steeds telefonisch of online worden doorgegeven”, besluit Vincent.

Je kan de foodtruck van Vincent en Inge vinden op woensdag van 7 tot 12.30 uur op de Markt in Aalter, op donderdag van 7 tot 13 uur op de Markt van Eeklo en van 15 tot 18 uur aan Hotel Orchidee in Aalter, op vrijdag van 7 tot 12 uur op de Markt van Ruiselede, op zaterdag van 7 tot 12 uur aan de Kiosk in Aalter en van 13.30 tot 16 uur op de Boerenmarkt in Aalter en op zondag van 7 tot 12.30 uur aan parking Aard in Aalter.

Meer info via de nieuwe website www.bakkerijgozin.be.