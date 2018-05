Bakker wil circulatieplan te snel af zijn VINCENT GOZIN SLUIT ZAAK EN GAAT BROOD 'OP STRAAT' VERDIENEN JOERI SEYMORTIER

30 mei 2018

02u52 0 Aalter Bakker Vincent Gozin ziet het circulatieplan niet positief tegemoet en beslist daarom om zijn bakkerij te sluiten en met een mobiele verkoopwagen zijn brood aan de man te brengen. Op termijn is het wel de bedoeling om een nieuwe vaste zaak te openen in de rand van Aalter.

Vincent Gozin heeft al 29 jaar zijn bakkerij in het begin van de Bellemstraat, op een boogscheut van de Markt. Pal in het centrum een ideale ligging voor een bakkerij, maar daar dreigt het komende circulatieplan een stokje voor te steken. Nu al kan het verkeer uit Bellem niet meer door de Bellemstraat naar Aalter komen. Na de heraanleg van het centrum zal ook het verkeer komende uit de Brouwerijstraat, Markt of Stationsstraat de Bellemstraat niet meer mogen inrijden. Welke meerwaarde die laatste nieuwigheid heeft op het verkeer, blijft onduidelijk. Maar de plannen liggen nog altijd zo op tafel. Voor Gozin redenen genoeg om zijn winkelpand te koop te stellen en een nieuw onderkomen te zoeken.





"Bakkerij Gozin stopt niet, maar we zetten onze panden in de Bellemstraat inderdaad te koop en willen verhuizen naar een nieuwe locatie buiten het centrum", bevestigt de bakker aan onze krant. "Met het nieuwe circulatieplan wordt het voor ons echt moeilijk om te overleven. Alle klanten vanuit Bellem worden nu al langs een andere kant naar Aalter gestuurd. Als je binnenkort ook nog eens vanop de Markt niet meer in de Bellemstraat zal mogen, zal de passage aan onze winkel nog veel minder worden. Ook heel wat parkeerplaatsen in het centrum zullen sneuvelen. Voor een bakkerij is dat echt niet goed. De verhuis is nog niet voor meteen, want we hebben nog geen nieuw pand. Ik wil sowieso in Aalter blijven, maar dan wel aan de rand. De buurt van het industrieterrein zegt mij wel iets. We kijken rustig uit wat de mogelijkheden zijn."





Creatief zijn

Ondertussen blijft Gozin niet bij de pakken zitten. Hij zocht en vond alternatieven om zijn klanten te bereiken. "Ik wil niet stilzitten en wachten tot het te laat is. Mijn vrouw Inge en ikzelf hebben meteen actie ondernomen", zegt Gozin. "Zo hebben we nu een mobiele verkoopwagen gekocht. Daarmee staan we vanaf nu elke zaterdagnamiddag op de Boerenmarkt in Aalter. Wanneer de centrumwerken vorderen en we dus nog meer onbereikbaar worden, zullen we nog andere locaties zoeken om mobiel te verkopen. Als de klanten niet tot aan onze winkel geraken, dan gaan wij gewoon naar hen. Zagen en klagen heeft als middenstander echt geen zin. We zoeken oplossingen en proberen creatief te zijn. Onze verkoopwagen kan ook geboekt worden voor bedrijfsontbijten of feestjes. En elke tweede zondag van de maand geven we nu een ontbijt in Bobaz. Zo blijven we bezig", besluit Gozin.