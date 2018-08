Bakker stopt door bloemallergie ANDRÉ EN SOLANGE LIEVENS NEMEN BAKKERIJ WEER OVER VAN ZOON JOERI SEYMORTIER

31 augustus 2018

02u33 0 Aalter Bakker Steven Lievens en zijn vrouw Heidi De Ryker uit Aalter stoppen met werken in de familiezaak. Steven is de vierde generatie van de bakkersfamilie, maar zijn allergie voor bakkersbloem doet hem nu noodgedwongen stoppen. Zijn ouders André (78) en Solange (74) Lievens nemen de zaak voorlopig weer over.

Bakkerij Lievens in de Stationsstraat in Aalter opent weer na twee weken jaarlijks verlof. Maar de zaak wordt vanaf nu weer uitgebaat door de vorige generatie. Zoon Steven Lievens (42) moet om gezondheidsredenen stoppen als warme bakker en zoekt nu werk als lasser. Hij nam de zaak eind 2015 over van zijn ouders. Vader André Lievens stond eerder al 48 jaar in de bakkerij. Ook pepe Omer en overgrootvader Theofiel stonden daar destijds al aan de bakoven. Tot er een definitieve oplossing gevonden wordt, zullen André en Solange de zaak weer draaiende houden.





"Ik reageer allergisch op de bloem waarmee ik in de bakkerij dagelijks moet werken", zegt Steven Lievens. "Ik heb ondertussen astma gekregen en moet nu echt stoppen met werken in de bakkerij. Niet uit eigen wil, maar op doktersbevel. We hebben wat personeelsproblemen gekend, waardoor ik meer dan goed was zelf het brood moest draaien. Maar ik heb al jaren een allergie op bloem en eiwitten. Zo erg zelfs dat ik op den duur spuiten met cortisone moest krijgen. Als je dat te lang doet, is dat zeer ongezond. Dit kon zo niet blijven duren. We hebben een drastische beslissing moeten nemen, en stoppen in de bakkerij. Mijn ouders nemen voorlopig weer over."





Steven Lievens heeft een diploma als lasser op zak en zoekt nu volop naar werk in die sector. Zijn vrouw Heidi werkte ook in de bakkerij en de winkel.





Terug naar vorige job

"Ik volg mijn man en stap ook uit de zaak", valt Heidi in. "Hiervoor had ik al 18 jaar in rusthuis Veilige Have gewerkt. Ik had even verlof genomen, maar ik kan meteen terugkeren. De directie van Veilige Have heeft mij opnieuw met open armen ontvangen, en daar ben ik zeer blij om. Het leven als warme bakker was veel nachtwerk en weekendwerk. We zullen nu een heel ander leven hebben samen."





Steven Lievens is niet de eerste bakker die moet stoppen door een zware allergie. Ook kappers moeten hun droom soms opbergen, omdat hun huid allergisch reageert op de producten die ze dagdagelijks gebruiken. "We zijn sinds half augustus met vakantie en dus weg van alle bloem en allergische stoffen. Dat is voor mij al een wereld van verschil. Ik heb mijn puffer na twee weken al veel minder nodig. Ook de andere kwaaltjes, zoals jeuk, zijn na twee weken weg uit de bakkerij al zo goed als verdwenen", zegt Steven Lievens nog.