Baan tussen Aalter en Eeklo dicht 15 maart 2018

02u41 0

Deze week zijn werken gestart op de Eekloseweg (N499) in Adegem. De drukke verbindingsweg tussen Aalter en Eeklo is een maand dicht.





De aannemer is gestart met het herstellen van de Eekloseweg in Adegem. "Een aantal gescheurde betonplaten worden er volledig uitgehaald en worden opnieuw gelegd", zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. "Het werk zelf neemt maar één week in beslag. Daarna heeft het beton wel nog drie weken de tijd nodig om uit te harden. Tijdens die weken zal er geen activiteit zijn op de werf, maar blijft de weg dicht. De werken duren dus tot begin april."





Het zwaar verkeer tussen Aalter en Eeklo wordt langs de N44 en de N49 gestuurd, een hoofdweg die eigenlijk altijd moet gevolgd worden. Ook op de N49 op de grens van Maldegem en Eeklo zijn er werken en moet het verkeer op één rijstrook. Autobestuurders die van Aalter naar Eeklo moeten, kunnen omrijden via Ursel, Zomergem, Ronsele en Oostwinkel, om dan zo op de Kruipuit uit te komen. (JSA)