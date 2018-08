Avondwandeling in dorp 04 augustus 2018

Pasar organiseert op dinsdag 7 augustus een avondwandeling in Aalter-Brug. Om 19 uur kan je starten aan de school in de Sint-Godelievestraat 24 in Aalter-Brug voor een wandeling van 8 kilometer door het dorp. Je betaalt 3 euro per gezin. Niet-leden betalen 1,50 euro. Info: 09/374.52.45. (JSA)