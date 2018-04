Autodeelgroep van start gegaan 10 april 2018

Enkele vrijwilligers hebben in Aalter en Knesselare een autodeelgroep opgericht. Een vijftal auto-eigenaars stellen hun wagen ter beschikking aan leden van de autodeelgroep. "Ideaal voor mensen die maar af en toe een auto nodig hebben", zegt David Vanhaverbeke. "Je betaalt een prijs per kilometer, waar zowel aankoop, onderhoud, verzekeringen en brandstof in verwerkt zijn." Info op www.autodelenmeetjesland.be of bij David Vanhaverbeke op 0496/44.68.58.





(JSA)