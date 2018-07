Auto tegen boom 09 juli 2018

Een bestuurder is gisteren rond 12.15 uur de controle over het stuur van zijn wagen verloren in Stratem in Maria-Aalter. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. Zeker een persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was niet in levensgevaar. (JEW/DJG)