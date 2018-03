Auto en carport branden uit 02 maart 2018

03u05 0

Een auto die onder een carport in Patersveld in Aalter stond, heeft gisterenmiddag vuur gevat bij het starten. Er was voordien nog aan de wagen gewerkt. Bij het wegrijden vloog de motor in brand. De vrouw kon de wagen op tijd verlaten en verwittigde de hulpdiensten.





De vlammen laaiden hoog. De volledige carport ging in rook op. De wagen werd vernield. Het tuinhuis ernaast raakte ook beschadigd en zelfs een bloemenperk van de buren moest eraan geloven. Het huis van de eigenaars staat vrij van de carport en bleef gevrijwaard. De wagen, een cabriolet, was slechts een vijftal jaar oud en werd altijd goed onderhouden. Vermoedelijk ligt de extreme koude mee aan de basis. (WSG)