Auto brandt uit na crash, inzittenden slaan op de vlucht

Een opvallend beeld was het donderdagnacht om 2 uur in Aalter: na een verkeersongeluk in de Brouwerijstraat, niet ver van het nieuwe rondpunt dat boven de Knokkeweg loopt, stond een van de betrokken voertuigen in lichterlaaie. Het voertuig brandde volledig uit, maar niemand raakte gewond. De twee inzittenden van de auto waren meteen na de crash wel weggevlucht van de bewuste plek. De politie van Aalter-Knesselare kon een van de mannen, met de Franse identiteit, al snel oppakken. Vermoedelijk was de auto gestolen. De opgepakte Fransman werd intussen wel al vrijgelaten. (JSA/OSG)