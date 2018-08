Auto belandt op dak op E40 20 augustus 2018

Op de E40 richting Gent is zaterdag rond 19.30 uur tussen Aalter en Nevele een zwaar ongeval gebeurd. Een groenblauwe Renault reed op het linkerrijvak toen hij tegen de betonnen middenberm botste. Daardoor werd de wagen in de lucht gekatapulteerd en kwam hij op zijn dak terecht. De chauffeur had veel geluk, het dak aan de bestuurderszijde was volledig ingedeukt, maar hij kwam er van af zonder schrammen. Hij zat wel gekneld. De Renault is klaar voor de schroothoop. Door het ongeval moest één rijstrook richting Gent afgesloten worden. Hierdoor ontstond een vertraging van 20 minuten. De rijbaan was weer vrij tegen 20.10 uur. (DJG)