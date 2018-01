Audities voor kortfilm 02u35 0

Culturaal uit Aalter organiseert binnenkort audities voor een kortfilm. De vzw Kwestigen Nacht en het productiehuis Het Moment gaan op zoek naar jongeren tussen 12 en 20 jaar die samen met professionele acteurs een film willen maken. De film draait rond een gezin met drie kinderen en die worden onder andere in Aalter gezocht. De audities vinden plaats op 27, 28 en 31 januari in het jeugdcentrum Kadans in de Stationsstraat in Aalter. Op voorhand inschrijven via katrien@ryserhove.be of 0473/86.43.67. (JSA)