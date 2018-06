Atletiekpiste wordt aangepakt 08 juni 2018

02u52 0

De atletiekpiste in het Sportpark van Aalter wordt vanaf maandag 11 juni aangepakt en grondig vernieuwd. De gemeente investeert de komende weken meer dan een kwart miljoen euro. "Het gaat om de atletiekpiste en de terreinen waar je kunt hardlopen, werpen, hoogspringen, verspringen en polsstokspringen. De hele site is wat verouderd en wordt in een nieuw kleedje gestoken. De werken zullen 255.918 euro kosten", zegt schepen van Sport Martine Bergez (CD&V). (JSA)