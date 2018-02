André Vermeire 'superkampioen' Domino Mix 27 februari 2018

André Vermeire is de jaarkampioen van kaartclub Domino Mix in Aalter. "Hij is meteen ook onze superkampioen, want hij heeft vorig jaar geen enkele kaartpartij verloren en heeft twaalf keer op rij 101 punten gehaald", zegt Rita Van Tente. "Dat is in onze clubgeschiedenis echt nog maar weinig gebeurd. Het zilver in onze kaartclub is voor Etienne Van De Moortele en het brons voor Monique Maes." Domino Mix kaart elke derde dinsdag van de maand in café Domino in de Stationsstraat. Nieuwkomers zijn welkom.





(JSA)