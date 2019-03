Alweer vrachtwagen vast in tunnel Aalter Wouter Spillebeen

01 maart 2019

20u46 0 Aalter Opnieuw heeft een vrachtwagenchauffeur zich vrijdagnamiddag rond 17 uur vastgereden in de tunnel in het centrum van Aalter.

De chauffeur die met een vrachtwagen van winkelketen Delhaize reed, schatte de hoogte van de oplegger van zijn vrachtwagen verkeerd in en reed de 3,25 meter hoge tunnel toch in. De politie kwam ter plaatse om de tunnel af te sluiten terwijl de takelaar zijn werk deed. De takelwerken duurden enkele uren. Ondanks het feit dat de hoogde van de tunnel duidelijk aangegeven staat, reden al heel wat chauffeurs zich vast in de tunnel.